Vela: Argentario Sailing; c'è anche Scud di 'Mister Luna Rossa'

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Torna a Porto Santo Stefano (Grosseto) l'appuntamento internazionale per gli yacht a vela classici e d'epoca. Organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, e dal Comune di Monte Argentario, la 21/a Argentario Sailing Week si svolgerà da domnani a domenica 19 giugno. Saranno 36 le imbarcazioni iscritte provenienti da 8 nazioni, 14 delle quali partecipano per la prima volta. Per gli appassionati di vela si tratta di un'occasione immancabile per poter ammirare da vicino 117 anni di storia della vela. Per gli equipaggi, i quattro giorni di regate rappresentano l'opportunità di sfidarsi in mare con il Giglio, Montecristo e Talamone a fare da sfondo. Per la prima volta all'Argentario Sailing Week, nella Classe Vintage, sarà possibile ammirare la splendida Scud di Patrizio Bertelli, disegnata da Herreshoff nel 1903, completamente restaurata e con il fuoriclasse brasiliano Torben Grael alla tattica; Recluta, disegnata da German Frers nel 1944 con a bordo l'intera famiglia Frers; Sumurun chiamata così in onore di una danzatrice orientale (William Fife William III-1914); La Spina, il primo 12 m S.I. italiano (numero velico I1) disegnata da Vincenzo Baglietto e varata nel 1929. I classici vedono il debutto di Artica II della Marina Militare Italiana (1956-Illingworth & Laurent); Grifone della Marina Militare, sulla quale in passato ha regatato anche l'ammiraglio ed eroe della vela Agostino Straulino (1963); Crivizza disegnata da Alan Buchanan (1966).

Nella Classe Swan parteciperanno per la prima volta all'Argentario Sailing Week 2022 Dream (1976), Outrageous (1979) e Tikka III (1970), tutte disegnate da Sparkman & Stevens. Sono tre anche le concorrenti nella classe Spirit of Tradition, gli yacht che per la prima volta regateranno nelle acque dell'Argentario: Albelimar III, disegnata da Carlo Sciarrelli nel 1977, Midva, armata da David Besana (Ron Holland - 1982) e Golfo Mistico varata nel 2020, disegnata da Giovanni Ceccarelli e commissionata dall'armatore Aldo Ferruzzi. (ANSA).