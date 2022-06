Per Pitti Uomo giardino all'italiana in centro a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - Un giardino all'italiana diffuso lungo via Tornabuoni e un labirinto in piazza Strozzi. E' quanto realizzato per la città dal Centro di Firenze per la moda Italiana, presieduto da Antonella Mansi, in occasione della 102/a edizione di Pitti Immagine Uomo, al via domani. Forme geometriche e piccoli spazi verdi ricreano un microcosmo dove la natura e l'architettura dialogano per ammaliare i passanti. Per l'occasione, sono state installate oltre 60 aiuole composte da piante di limone, bosso e prato naturale. Il labirinto in piazza Strozzi, che si estende per una superficie di oltre 330 mq, è interamente realizzato con piante di alloro toscano.

L'allestimento resterà fruibile fino al 17 giugno e per tutta la durata della fashion week. Si tratta di un progetto interamente green che esalta il concetto di ecosostenibilità e l'importanza della presenza del verde nelle città: i vasi che compongono le aiuole sono realizzati in plastica 100% riciclata.

Il progetto è stato ideato da Federica Rotondo di Once extraordinary events e dal vivaio Tesi Group di Pistoia. Dopo l'installazione il verde tornerà negli spazi pistoiesi. (ANSA).