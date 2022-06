Elicottero: rilievi in zona schianto, disposte autopsie

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 12 GIU - Proseguono i rilievi tecnici sull'Appennino tosco-emiliano nella zona in cui ieri è stato localizzato l'elicottero precipitato giovedì per motivi ancora da chiarire e nel cui schianto sono morte tutte le persone a bordo, pilota e sei passeggeri. L'area interessata, posta sotto sequestro, è un canalone del monte Cusna, località Villa Minozzo (Reggio Emilia), a circa 1.900 metri d'altitudine.

Tra gli alberi e il greto del torrente Lama, zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere, sono stati trovati i detriti dell'elicottero e i sette cadaveri, per lo più carbonizzati, che già ieri sono stati recuperati. Dalle condizioni l'impatto deve essere stato fatale ma è dalle autopsie, disposte, che potranno arrivare ulteriori chiarimenti.

Procede nelle indagini la Procura di Reggio Emilia, pm Marco Marano, stretta nel massimo riserbo. Il fascicolo aperto, passato da Lucca a Reggio per competenza, è per disastro colposo e omicidio colposo. Al momento a carico di ignoti.

I punti da chiarire sul disastro restano diversi. Se le condizioni meteo abbiano influito, se ci siano stati problemi di altro tipo, se si sia trattato di mera fatalità o se ci siano invece delle responsabilità. Insomma se la tragedia poteva essere evitata. Le risposte dovranno arrivare dalle analisi dei rilievi e della scatola nera. (ANSA).