Libri:Balzano, Ciampi e Marenco finalisti premio Vallombrosa

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - 'Resto qui' di Marco Balzano, 'L'ambasciatore delle foreste' di Paolo Ciampi e 'L'atlante dell'insolito' di Vanessa Marenco sono i tre libri finalisti dell'ottava edizione del Premio letterario Vallombrosa, promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve. Il tema del concorso letterario di quest'anno è stato: 'Sostenibiltà e resilienza - verso un nuovo umanesimo ambientale'. La terna dei candidati è stata ufficializzata oggi nella sede della Regione Toscana.

I libri, è stato spiegato, sono stati selezionati fra una rosa di 12 testi, proposti da librerie indipendenti fiorentine, sul tema del bosco, al centro di questa edizione del premio. La premiazione sarà sabato 18 giugno alle 16 all'Abbazia di Vallombrosa, dove una giuria composta da letterati e da persone della società civile conferirà un premio in denaro, che il vincitore può devolvere a una onlus a sua scelta. "Il Rotary - ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani - con il premio Vallombrosa, giunto ormai alla sua ottava edizione, riesce a esprimere qualcosa che è sinergico all'obiettivo della Regione Toscana: valorizzare Vallombrosa, punto di riferimento per secoli di una montagna fiorentina che esprimeva contenuti di spiritualità e religione e contemporaneamente luogo di villeggiatura che riusciva a portare personalità da tutta Italia e dall'Europa". "Riprendiamo in pieno il nostro cammino con l'ottava edizione dopo aver superato, senza interrompersi, anche gli anni bui della pandemia - spiegano Antonio Aiello, presidente Rotary Club Firenze Valdisieve e Vincenzo Sorelli presidente della commissione del Premio -. In tutti questi anni Il premio ha voluto essere sempre più un elemento qualificante del valore culturale nel territorio fiorentino e della Valdisieve avendo come centro emblematico Vallombrosa e la sua meravigliosa abbazia". (ANSA).