Forti temporali, codice giallo su gran parte della Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - Temporali in arrivo su larga parte della Toscana. La pressione in diminuzione sul Mediterraneo centrale causa, fin dalla serata di oggi, ingresso di aria più fredda in quota, con conseguente aumento dell'instabilità. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 8, fino alle 13 di domani, giovedì 9 giugno.

Le forti precipitazioni partiranno dalle zone appenniniche settentrionali per estendersi gradualmente, nel corso della notte, al resto della regione, ad esclusione dell'area nord-occidentale e dell'Arcipelago. Ai fenomeni temporaleschi potranno associarsi raffiche di vento ed effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. (ANSA).