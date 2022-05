Papà di Ciatti, spero condanna alla massima pena

(ANSA) - MADRID, 30 MAG - Luigi Ciatti ha visto oggi, per la prima volta, Rassoul Bissoultanov, l'uomo accusato di aver ucciso suo figlio Niccolò nel 2017 a Lloret de Mar (Spagna).

"Gli ho detto in faccia che è un assassino, e glielo ridirei sempre, spero in una condanna alla massima pena ", ha affermato Ciatti parlando con l'ANSA. L'incontro è stato all'esterno del Palazzo di giustizia della città spagnola, dove oggi è iniziato il processo. Bissoultanov è accusato di omicidio doloso. L'uomo, un ceceno con cittadinanza russa, è arrivato assieme all'amico Movsar Magomedov, accusato dalla famiglia Ciatti di esser stato complice nell'omicidio di Niccolò. (ANSA).