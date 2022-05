In Toscana altri 793 nuovi casi Covid ma nessun decesso

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - In Toscana sono 1.149.359 i casi di positività al Coronavirus, 793 in più rispetto a ieri (235 confermati con tampone molecolare e 558 da test rapido antigenico) con un'eta' media di 50 anni circa. Eseguiti 1.642 tamponi molecolari e 6.789 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,4% è risultato positivo. Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana sulla pandemia.

Rispetto a ieri i casi sono in calo (erano 1.103) cosi' come il numero dei test effettuati (erano 10.159). In diminuzione il tasso dei nuovi positivi che e' 9,41% (era 10,86%). Gli attualmente positivi sono oggi 29.167, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 322 (3 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (3 in più). Le persone complessivamente guarite sono 1.110.116 (860 in più rispetto a ieri, più 0,1%).

Complessivamente, 28.845 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (70 in meno rispetto a ieri, meno 0,2%). Sull'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 207 casi in più rispetto a ieri, Prato 43, Pistoia 66, Massa 28, Lucca 87, Pisa 100, Livorno 97, Arezzo 54, Siena 60, Grosseto 51. (ANSA).