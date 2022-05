Mahmood a Firenze, concerto sold-out

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - Partita dal Bataclan di Parigi con un sold-out, la tournée di Mahmood approda martedì 24 maggio al Tuscany Hall di Firenze. I biglietti, anche per la tappa in riva all'Arno, sono esauriti da settimane. La data recupera il concerto annunciato per novembre 2020 e più volte posticipato per l'emergenza Covid. Restano validi i biglietti acquistati per tutte le date.

Accompagnato sul palco dai musicisti Francesco Fugazza, Marcello Grillo, Elia Pastori e dai coristi Marta Bersani e David Blank, Mahmood porta sul palco uno spettacolo con una scaletta composta da tutte le sue hit più famose e brani significativi tratti dai suoi album 'Ghettolimpo' e 'Gioventù Bruciata', tra cui 'Soldi', 'Rapide', 'Nilo nel Naviglio' e 'Rubini'. Un set essenziale dagli arrangiamenti elettronici che trasporta il pubblico nell'immaginario dell'artista: dai visual onirici e futuristici, con richiami al mondo egizio di 'Baci dalla Tunisia' e 'Dorado', fino ai balli di 'Klan' e 'Kobra'.

(ANSA).