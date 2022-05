Auto contromano in superstrada, un morto a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 14 MAG - Un automobilista è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa intorno alle 4 dopo un frontale con un'altra auto lungo la superstrada Fi-Pisa-Livorno dopo l'uscita Interporto Est a Livorno, in direzione del capoluogo toscano.

Secondo quanto riferito, in base a una prima ricostruzione, una delle due vetture coinvolte avrebbe imboccato la superstrada contromano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre due persone rimaste incastrate nei veicoli. La carreggiata della superstrada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per permettere le operazioni di soccorso.

Un altro incidente stradale mortale si è verificato nella tarda serata di ieri a Marina di Massa: in un scontro tra un'auto e una moto, sul lungomare, ha perso la vita un uomo.

Ferito in modo grave un quattordicenne. (ANSA).