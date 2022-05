Street art per la libertà da Repubblica Ceca a Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 12 MAG - Otto artisti, quattro provenienti dalla Repubblica Ceca e quattro italiani, a confronto sul tema della libertà in piazza Duomo a Pistoia dove in queste ore e fino a sabato i passanti potranno camminare tra i dipinti realizzati sul posto, nel corso di un vero e proprio happening artistico. Poi le opere, dal 14 maggio costituiranno una mostra, 'Street art for freedom', con pitture giganti da 6 metri per 3 visibili fino al 28 maggio. Il tema dell'evento è la libertà e il dovere che ognuno ha di difenderla e di preservarla. L'evento è realizzato con il patrocinio di Centro Ceco di Roma, Centro Ceco di Milano, Regione Toscana, Istituto Italiano di Cultura di Praga, ed è curato da Andrea Cosentino, Simona Chytrová, Ottaviano Maria Razetto e Genny Di Bert. Gli otto artisti, Maxim, Jan Brěnek, David Strauzz, IamRushDog, Eliseo, Gojo, Giusy Guerriero, Korvo, scelti da una commissione composta dai curatori della mostra, sono accomunati dalla giovane età e dalla varietà dei linguaggi espressivi. (ANSA).