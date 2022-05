Incidenti stradali: auto contro albero, morta la conducente

(ANSA) - LUCCA, 07 MAG - Una donna di 60 anni, Natalia Lambri di Ponte a Moriano (Lucca) è morta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo lvia Pisana a Lucca, al confine tra le località Cerasomma e Ripafratta. Stando alle prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo, una Ford Fiesta, e dopo una carambola è andata a schiantarsi contro un albero. A nulla sono valsi i soccorsi per i quali era stato allertato anche il Pegaso dato che la conducente sarebbe morta subito a causa di un violento trauma cranico. Sul posto la polizia municipale di San Giuliano Terme (Pisa) e di Lucca. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere la salma.

Nell'auto c'era anche un passeggero, un giovane che risulta lievemente ferito ed è stato accompagnato all'ospedale San Luca per accertamenti. (ANSA).