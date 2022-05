Incendio bosco parte da barbecue, denunciato nel Fiorentino

(ANSA) - CAPRAIA E LIMITE (FIRENZE), 02 MAG - Un uomo è stato denunciato nel Fiorentino, a Capraia e Limite (Firenze), perché accusato di aver innescato un incendio di bosco poi propagatosi a una oliveta nella frazione di Castra, alle pendici del Montalbano, interessando una superficie totale di 4.000 metri quadrati. All'origine del fatto ci sarebbe l'accensione di un fuoco, utilizzando residui vegetali, per alimentare un barbecue per festeggiare la giornata del Primo Maggio. I carabinieri forestali, in seguito a una segnalazione, hanno trovato il braciere, ancora caldo, con accanto le potature che dovevano essere utilizzate per alimentare il fuoco. L'incendio era stato provocato, secondo le indagini, dal figlio del proprietario dell'oliveta che nei giorni scorsi aveva eseguito le operazioni di potatura. Il giovane è stato denunciato per incendio boschivo colposo e dovrà pagare una sanzione amministrativa di 240 euro.

(ANSA).