Conti, The Band il mio talent per gruppi, ma non si vince nulla

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "The Band è diverso dagli altri talent tv, tutti potranno sfruttare questa occasione perché non si vince niente. E nella puntata finale i gruppi potranno far sentire un loro brano inedito". Carlo Conti è pronto a debuttare su Rai1 con il suo nuovo show musicale da venerdì 22 aprile, per un totale di quattro prime serate più una quinta per il gran finale. In gara ci saranno otto band musicali emergenti che si sfideranno tra di loro. A guidare le band italiane altrettanti tutor e a valutarle una giuria formata da Carlo Verdone, grande appassionato di musica, collezionista di vinili e batterista, Asia Argento, ex giurata dei talent show Forte Forte Forte e X Factor, e Gianna Nannini, alla sua prima esperienza in un talent show. I tutor, invece, saranno Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica.

Per Conti "spostare forze Rai a Montecatini Terme, dove faremo il nostro spettacolo, è uno sforzo non indifferente. The Band è un format italiano, nato partendo dall'idea di dare risalto alle band. Il programma è un talent particolare: non si vincono soldi né contratti, ma solo la felicità di poter fare musica dal vivo. Abbiamo selezionato 16 band su oltre duemila proposte. I gruppi selezionati, poi, saranno proposti ai nostri otto tutor per gruppi musicali che suonano cover di canzoni. È un talent per "cover band".

"Nei miei due anni a Rai 1 - sottolinea il direttore Stefano Coletta - il target è ringiovanito, specie per i programmi di intrattenimento. Con The Band proveremo a capire quanto questo pubblico dell'ammiraglia (che sta godendo di ottima salute) possa rispondere con delle esibizioni di gruppi". Il programma, presentato oggi a viale Mazzini con Verdone, Argento e Nannini, "vuole anche rappresentare uno stimolo per far ripartire la musica dal vivo e la voglia di suonare: è per questo che non si svolgerà in uno studio televisivo, ma in un teatro - il Verdi di Montecatini Terme - per rendere al meglio il senso del live con pubblico vero".

The Band è un programma di Carlo Conti; Ivana Sabatini; Emanuele Giovannini; Leopoldo Siano; Mario D'amico. Prodotto in collaborazione con Palomar Entertainment. (ANSA).