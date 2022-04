Raffiche di vento fino a 80 km/h in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 16 APR - La sala operativa della Protezione civile della Toscana ha emesso un codice giallo per vento forte in corso fino alla mezzanotte di domenica 17 aprile con raffiche che potrebbero arrivare a 50-60 km/h in pianura e a 60-80 km orari in collina e costa. Lo rende noto la Regione Toscana.

Sempre la Regione ricorda che in presenza di vento la normativa forestale regionale vieta gli abbruciamenti di residui vegetali, che devono sempre essere eseguiti in assenza di vento, cioè quando la colonna di fumo sale verticalmente. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. (ANSA).