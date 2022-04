A Firenze torna 'bussino' per centro storico

(ANSA) - FIRENZE, 16 APR - Dal 20 aprile a Firenze verrà riattivata la linea C1, il 'bussino' del centro storico che era stato 'fermato' a causa delle normative sulla capienza per l'emergenza sanitaria. La linea C1, spiega il Comune, sarà operativa dalle 7 alle 20.30, con 170 corse giornaliere, una ogni 10 minuti, che collegheranno la zona Parterre-via Ponte Rosso e lungarno Torrigiani-Ponte alle Grazie. Comune e Autolinee Toscane, si legge in una nota, stanno lavorando adesso alla riattivazione della linea C2.

"È importante ripartire con la linea C1 che collega Libertà con San Niccolò servendo il centro storico con l'interscambio con parcheggio del Parterre - ha dichiarato l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti -. A questo si aggiungerà la riattivazione della C2, l'estensione del servizio in base al nostro progetto che prevede un orario più lungo come la tramvia e una quinta linea che collegherà porta Romana alla Fortezza".

(ANSA).