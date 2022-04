Scontro frontale tra auto su E45, un morto e due feriti

(ANSA) - PIEVE SANTO STEFANO (FIRENZE), 09 APR - Scontro frontale sulla superstrada E45: muore un 79enne e ci sono due feriti in modo grave. E' accaduto all'altezza del Km 141 nel comune di Pieve santo Stefano (Arezzo). Cause in accertamento da parte della polizia stradale di Città di Castello (Perugia). Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. All'arrivo dei soccorsi un uomo di 79 anni, residente a Pieve Santo Stefano, è stato trovato deceduto nella sua auto. Gli altri due coinvolti, un uomo ed una donna di 47 anni residenti nel Perugino sono stati soccorsi e trasportati all'Ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso, la donna con l'elisoccorso, l'uomo con ambulanza con medico a bordo. Per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura della strada. (ANSA).