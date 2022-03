Pasqua: torna Via Crucis a Cittadella Carnevale di Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 30 MAR - Torna la Via Crucis alla Cittadella del Carnevale di Viareggio (Lucca): promossa dalla Pastorale giovanile della Diocesi di Lucca per l'8 aprile con inizio alle 20:45, sarà presieduta dall'arcivescovo Paolo Giulietti. Lo rende noto la Curia lucchese.

La Via Crucis alla Cittadella del Carnevale si intitola 'Una luce nelle tenebre' e sarà animata dalla equipe di Pastorale giovanile della Versilia: in questi giorni i gruppi giovani delle parrocchie di Viareggio e Massarosa e associazioni, come l'Agesci e l'Azione Cattolica, stanno preparando le sette stazioni della Via Crucis, in particolare la parrocchia Migliarina-Terminetto si occupa dei canti. La processione è aperta a tutta la cittadinanza, ma per chi fosse impossibilitato potrà essere seguita in diretta sull'emittente televisiva NoiTv.

"A commentare il cammino durante le stazioni - spiega ancora la Diocesi - ci sarà il diacono Adolfo Milazzo con testi che invitano a coltivare la speranza nonostante i problemi dell'attuale momento storico: dalla pandemia alla guerra in primo luogo, ma senza dimenticare altro come la piaga delle morti sul lavoro. Già l'anno scorso - si ricorda - la Via Crucis dei giovani della Diocesi si svolse presso la Cittadella. Una riprova della reciproca stima e collaborazione tra la Diocesi di Lucca e Fondazione Carnevale". (ANSA).