Covid: test, quarantene, accesso luoghi lavoro, cosa cambia

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Anche in Toscana, come conseguenza della fine dello stato di emergenza nazionale prevista per domani 31 marzo, da venerdì 1 aprile vengono riorganizzate le attività di testing e tracciamento dell'infezione da Covid-19 e rimodulati alcuni strumenti operativi.

Queste le novità delle nuove disposizioni: - TEST: i test antigenici o molecolari per l'accertamento del Covid in persone sintomatiche o di fine isolamento (se le persone sono risultate precedentemente positive) verranno prescritti dal proprio medico curante e saranno eseguiti gratuitamente presso le aziende sanitarie: i tamponi dovranno essere prenotati come di consueto sul portale regionale prenotatampone.sanita.toscana.it.

- TAMPONE IN FARMACIA: sarà ancora possibile per tutti i cittadini di ogni fascia d'età, purché asintomatici, effettuare privatamente e senza ricetta medica i tamponi rapidi nelle farmacie che offrono questo servizio.

- QUARANTENA: dal primo aprile non è più prevista la quarantena per i contatti di persona positiva al Covid.

- ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO: per quanto riguarda, infine, l'accesso ai luoghi di lavoro, la nuova normativa ribadisce che la fine dello stato di isolamento avverrà solo con esito negativo del tampone, ma che per il lavoratore che ha contratto la malattia (almeno fino al 30 aprile) oltre all'esito del tampone negativo è ancora necessario un green pass in corso di validità. (ANSA).