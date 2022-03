Mps: Giani, giusto chiedere proroga congrua a Ue, Franco ok

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - "Puntare nelle trattative con l'Ue ad una congrua proroga della partecipazione statale in Mps è la via giusta. Siamo pronti a sostenere il ministro Franco nel confronto con la Commissione europea ed anzi chiediamo di essere coinvolti". Lo afferma in una nota il presidente della Toscana Eugenio Giani sulle dichiarazioni rilasciate dal ministro Franco, in audizione alle commissioni Finanze di Camera e Senato, sul futuro del Monte dei Paschi di Siena.

"Bene la posizione del ministro Franco - sottolinea Giani - La fretta è infatti una cattiva consigliera, soprattutto se si deve decidere in tempo di guerra e a fronte di una possibile variazione nelle politiche monetarie della Bce e nelle regole europee per la ricapitalizzazione delle banche". "Ricordo a tutti - conclude Giani - che Mps, tornata nel frattempo ad avere i conti ordinari in utile, è un punto di riferimento per lo sviluppo economico toscano. Le operazioni di efficienza e ristrutturazione devono essere funzionali ad un rilancio della banca e, soprattutto, devono essere discusse con le parti sociali ed il territorio" (ANSA).