Brevissime, a Firenze lezioni storia arti da design a pittura

Divulgare anche ai non addetti ai lavori argomenti che riguardano pittura, scultura, architettura, design, fotografia, costume e moda: è con questo scopo che sono nate le Brevissime - Lezioni di storia delle arti, la nuova iniziativa della casa editrice Centro Di, specializzata nella pubblicazione di cataloghi e volumi nel campo delle arti.

Il primo ciclo di lezioni, organizzato in collaborazione con Crossmedia group, si svolgerà dal 31 marzo al 20 maggio nella chiesa di Santo Stefano al Ponte, a Firenze, ma la casa editrice ha già annunciato che l'iniziativa andrà avanti con un altro ciclo in partenza in autunno. Per ognuno degli argomenti, è stato spiegato, saranno invitati professori, autori, esperti del settore con una particolare propensione alla divulgazione brillante, non accademica.

Ad aprire il primo ciclo sarà Andrea De Marchi, con 'Arte: 0 spirito o corpo?', con tre lezioni dedicate alla storia dell'arte. Dal 29 aprile poi salirà in cattedra Luca Scarlini con 'Gli Sconfitti. Storie di artisti toscani fuori dal canone' per raccontare destini paradossali, vicende di grandezza in vita e scomparsa in morte, sullo sfondo di una Toscana che talvolta in luoghi meno battuti rivela sorprese mirabili.

"L'ambizione dell'iniziativa - ha spiegato Ginevra Marchi, direttore del Centro Di - è di riuscire a divulgare a non addetti ai lavori argomenti che sono tipicamente da addetti ai lavori. Chiamiamo i più importanti storici dell'arte, esperti di architettura, design, moda a cui chiediamo di aderire a un format semplice, parlando a braccio, per creare una sorta di ecosistema della 'comunicazione di cultura'".

Per informazioni: https://www.centrodi.it/news.asp?idn=2198