Yacht Carrara forse riconducibile a Putin cambia equipaggio

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 22 MAR - "Ci sono stati anomali movimenti in questo periodo, da una settimana a questa parte è stato sostituito l'intero equipaggio che prima era quasi tutto russo e adesso è composto solo da inglesi", "la mia preoccupazione di sindacalista è esclusivamente sotto il profilo occupazionale": così il segretario della Cgil di Massa Carrara, Paolo Gozzani, parla all'ANSA dello yacht da 140 metri Scheherazade agli ormeggi nel porto di Marina di Carrara per manutenzione. E' lo yacht di cui si sta parlando da giorni perché potrebbe essere riconducibile a Vladimir Putin come proprietario. (ANSA).