A Firenze triangolare calcio in ricordo Bertini, morto di Sla

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - Triangolare di calcio oggi a Firenze con la Nazionale Old 50, organizzatrice dell'evento, la Fiorentina vecchie glorie e la SS Lazio per il secondo torneo in memoria di Giovanni Bertini, ex difensore di Roma, Fiorentina, Ascoli e Catania, morto a 68 anni, il 3 dicembre del, 2019 dopo aver combattuto contro la Sla, la sclerosi laterale amiotrofica.

Una iniziativa di beneficenza, organizzata dalla Nazionale Old 50, il cui ricavato è devoluto a Viva la Vita Onlus, associazione di familiari e malati di Sla.

La manifestazione è stata organizzata presso l'impianto sportivo La Trave in via dei Vespucci, alla presenza, secondo quanto annunciato, della figlia di Bertini, Benedetta, e di giocatori e amici dell'ex calciatore provenienti da tutta Italia. Tra loro Oddi, Sulfaro, Di Livio, Pin, Firicano, Giordano, Rosati, Borrello, Ledesma, Rossi, Romano, Regoli, Calisti e altri. (ANSA).