Camion con blocchi di marmo si ribalta, conducente ferito

(ANSA) - VAGLI (LUCCA), 18 MAR - Ricoverato in ospedale il conducente di un camion che trasportava blocchi di marmo in Garfagnana e che si è ribaltato nel tragitto. L'incidente è avvenuto in una strada di montagna, la provinciale 50 di Vagli (Lucca). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il camionista dalle lamiere e poi lo hanno consegnato al personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Nel capottamento la cabina di guida del camion è rimasta molto schiacciata. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti. La strada di collegamento con l'abitato di Vagli è stata momentaneamente interrotta per le operazioni di soccorso.

(ANSA).