Covid: Toscana, 10 morti in un giorno e intensive giù -11,4%

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Ancora 10 morti in Toscana per il Covid nelle 24 ore. Il totale delle vittime sale a 9.278 persone dall'inizio dell'epidemia (121 quelle decedute sul suolo toscano ma sono abitanti di fuori regione, gli ultimi due oggi). Sempre nelle 24 ore ci sono stati 5.203 nuovi casi (età media 39 anni) che portano il totale in Toscana a 910.187 positivi (+0,6% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono in percentuale della metà, +0,3% sul totale che ora è di 866.257 (95,2% dei casi totali). Nelle 24 ore i guariti con tampone negativo sono stati 2.759.

Gli attualmente positivi sono oggi 34.652 (+7,6% su ieri).

Tra loro i ricoverati sono 699 (+9 il saldo tra ingressi e uscite su ieri, pari al +1,3%) di cui 31 in terapia intensiva (-4 persone pari al -11,4%). Altre 33.953 persone positive sono in isolamento a casa "poiché - sostiene la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (+2.425 su ieri pari al +7,7%). Inoltre ci sono 5.611 persone (+105 su ieri pari al +1,9%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

La Toscana si è al settimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 24.647 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 22.772 per 100.000 abitanti, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Firenze con 26.202 casi per 100.000 abitanti, Pistoia con 25.814, Prato con 25.165; la più bassa Grosseto con 20.802. (ANSA).