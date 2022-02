Esalazioni monossido da braciere, 4 intossicati

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 16 FEB - Quattro persone sono rimaste intossicate la notte scorsa nel loro appartamento nel comune di Fiesole (Firenze), in via Aretina, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio provocate da un braciere usato per scaldarsi. I quattro, tra cui tre adulti e un sedicenne, di origine marocchina e tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati all'ospedale Santa Maria Annunziata. Secondo quanto appreso non sarebbero in pericolo di vita. Sul lavoro anche i carabinieri e vigili del fuoco. (ANSA).