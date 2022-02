Covid: Toscana, altri 29 morti in un giorno, intensive +4,9%

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - Altri 29 morti per Covid in un giorno solo in Toscana. Lo riporta il bollettino odierno della Regione. Le ultime vittime hanno un'età media di 79,6 anni.

Sempre nelle 24 ore ci sono stati altri 1.680 nuovi positivi (età media 30 anni) che portano a 816.725 i positivi totali (+0,2% sul giorno precedente).

I guariti crescono dello 0,5% sul totale e raggiungono quota 736.501 (90,2% dei casi); i guariti sono stati 3.976 a tampone negativo nelle 24 ore, tutti virali.

Gli attualmente positivi sono oggi 71.558, dato in calo al -3,1% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 1.193 (+3 il saldo giornaliero su ieri, pari al +0,3%) di cui 85 in terapia intensiva (+4 il saldo, +4,9%). Altre 70.365 persone sono in isolamento a casa "poiché - afferma la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (-2.328 su ieri, pari al -3,2%). Ci sono poi 21.151 persone in quarantena domiciliare (-3.181 su ieri pari al -13,1%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).