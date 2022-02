Covid: in Toscana altri 30 morti ma giù terapie intensive

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - Sono 30 i nuovi morti per il Covid in Toscana nelle 24 ore secondo il report della Regione. Si tratta di 13 uomini e 17 donne con un'età media di 85,8 anni e residenti 18 nella provincia di Firenze, una in quella di Prato, quattro in quella di Pistoia, una in quella di Massa Carrara, due in quella di Lucca, una in quella di Pisa, una in quella di Livorno, due in quella di Siena.

In Toscana, nelle stesse 24 ore, ci sono stati altri 3.337 nuovi casi, età media 36 anni. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'1,2% e raggiungono quota 732.525 (89,9% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 10.842 tamponi molecolari e 22.272 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 73.883, -7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.190 (55 in meno rispetto a ieri), di cui 81 in terapia intensiva (9 in meno). Sono 24.332 (2.218 in meno rispetto a ieri, -8,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).