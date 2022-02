Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - Calano i casi Covid in Toscana, anche se non il tasso di positività e i decessi. Un quadro di riduzione dei contagi rispetto al quale il governatore toscano invita alla prudenza.

"Oggi siamo a 4.500 contagi, ben altri numeri rispetto alla prima settimana di gennaio, ma guai a pensare che l'epoca del Covid sia finita", le parole del presidente della Regione.

Gianio si è detto "molto ottimista", però "per il futuro è bene essere consapevoli che da un momento all'altro il contagio può risalire, quindi il mio è un invito sempre alla massima precauzione".

In particolare sono stati 4.512 i casi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore su 40.265 tamponi, con un tasso dell'11,21%: rispetto a ieri c'è stato un calo di quasi mezzo migliaio di nuovi positivi (erano stati 4.946), però su circa 5.000 tamponi totali in meno, pertanto il rapporto fra nuovi casi e tamponi totali è risalito (ieri era 10,93%).

Purtroppo ci sono stati altri 26 morti tra i pazienti Covid, età media di 83,1 anni, che portano il totale a 8.587 persone decedute dall'inizio dell'epidemia. I ricoverati sono 1.266. 29 in meno, di cui 91 in terapia intensiva, 1 in più. (ANSA).