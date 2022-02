A Firenze in scena Divina commedia opera musical

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - La Divina commedia opera musical fa tappa a Firenze al Teatro Verdi dal 18 al 20 febbraio.

Proiezioni immersive in 3D inondano il pubblico e lo portano nell'immensità sublime che solo il padre della lingua italiana ha saputo creare nelle tre cantiche; potenti effetti tecnologici di luci e proiezioni, ancor più evoluti e sorprendenti, dipingono la scena. E in questo viaggio teatrale, dove la tecnologia è elemento essenziale della narrazione, tutti gli spettatori, anche i più giovani, possono ammirare, comprendendola appieno, la grandezza del Sommo Poeta.

Prodotto da Mic Musical international company, per la regia di Andrea Ortis, che assieme a Gianmario Pagano ha curato anche i testi, lo spettacolo vede le musiche composte da Marco Frisina e la voce narrante di Giancarlo Giannini. L'edizione 2021-2022 è arricchita da varie novità a completamento di testi innovativi e quadri scenici realizzati e pensati dal regista e dal team creativo per rendere l'opera musical un moderno kolossal teatrale. Oltre due ore di spettacolo, in due atti, più di 200 costumi e 70 scenari. (ANSA).