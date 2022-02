A Carrara 'Marmo attraverso' di Nazzareno Guglielmi

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 11 FEB - Si intitola 'Marmo attraverso' la mostra dell'artista Nazzareno Guglielmi in Palazzo Binelli a Carrara (Massa Carrara), sede della Fondazione della cassa di risparmio di Carrara, dal 12 al 25 febbraio.

Artista di origine marchigiana e milanese di adozione, di formazione scientifica, spiega una nota, dopo una laurea in Biologia e in Scienze naturali Guglielmi frequenta l'Accademia di belle arti di Brera diplomandosi in pittura.

La sua ricerca pone una particolare attenzione per lo spazio e il tempo, categorie che analizza attraverso varie tecniche. In questo progetto il marmo è stato interpretato partendo dalle differenti possibilità che ha un artista per esprimersi e da qui il titolo. Il disegno, la fotografia, il video e la pittura, tralasciando il martello e lo scalpello. Nella mostra il marmo è utilizzato come un foglio di carta su cui sono state disegnate foglie di banano. Ma ci sono anche marmi fotografati, marmo dipinto e ridotto in polvere come fosse materia vivente. Il marmo di Guglielmi è quasi sempre una materia grezza e disegnata, grezza e dipinta. La sua è una lettura trasversale dove il concettuale lo sfiora e lo rende leggero, segno e polvere, casualità e immaginazione. Tra i lavori esposti: il video "Ultimo raggio di sole" (2021), o "Cappuccetto rosso" in cui l'angolo diedro di un blocco di marmo diventa soggetto del lavoro insieme al colore. (ANSA).