Musica: Placebo a Firenze rocks

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - Ci saranno anche i Placebo al Visarno arena di Firenze per Firenze rocks. I Placebo saranno sul palco prima dei Muse nella seconda giornata del festival, venerdì 17 giugno. Per la band è un ritorno dopo 5 anni a Firenze rocks: fu già ospite nella prima edizione del 2017.

In attività dal 1994, i Placebo hanno rivoluzionato la storia del rock e dell'elettronica portando sul palco generi diversi e fusi tra di loro per creare un sound unico. Con oltre 14 milioni di dischi venduti e milioni di stream su Spotify, il nuovo album Never Let Me Go, in uscita il 25 marzo, incanala tutte le loro competenze da scrittori e produttori in una musica che soddisfa il loro brutale appetito di espressione, ma che cerca allo stesso tempo un'attinenza furiosa al mondo degli anni '20 del nuovo millennio caratterizzato dalla pandemia, da scenari di intolleranza, divisione, saturazione tecnologica e catastrofi climatiche. (ANSA).