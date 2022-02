Musicista perde violino dell'800 in treno, Polfer lo ritrova

(ANSA) - PONTREMOLI (MASSA CARRARA), 07 FEB - Perde un prezioso violino durante un viaggio in treno tra Firenze e Pontremoli (Massa Carrara) ma la Polizia ferroviaria lo ritrova e glielo riconsegna. E' la storia di Maria Jacaranda Lobo Maradiaga, concertista caraibica, e del suo violino, un pezzo antico del 1887, appartenuto all'Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Honduras, scampato, uno tra i pochissimi, ad un terribile uragano che aveva colpito il paese latino americano.

Il violino fu restaurato e acquistato in tempi moderni da un direttore d'orchestra che poi lo donò a Maria Jacaranda Lobo Maradiaga, musicista dell'Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Honduras e della famosa orchestra Yoa The Orchestra of the Americas, attualmente di base in Toscana, dove spesso si esibisce. Il prezioso strumento era stato smarrito in treno durante il viaggio ma la vicenda ha avuto un lieto fine. (ANSA).