Musica: a Firenze la prima italiana di Hillborg

(ANSA) - FIRENZE, 07 FEB - 'Kongsgaard Variations', nuova creazione del compositore svedese Anders Hillborg, uno dei più acclamati autori della scena di musica contemporanea internazionale, inaugurerà l'8 febbraio al Cinema La Compagnia di Firenze la nuova stagione concertistica 'Prospettive' dell'Orchestra La Filharmonie. Il brano è una prima italiana.

Poi, fino a maggio, sei gli appuntamenti in programma, tra classici e nuove produzioni, tra Firenze, Lucca e San Casciano Val di Pesa (Firenze). Nella scaletta del concerto inaugurale, un programma che parte dal classicismo della Sinfonia Haffner di Mozart, attraversa il '900 col Concerto per violino di Barber, fino ai giorni nostri con l'esecuzione in prima italiana della Kongsgaard Variations. Il brano prende spunto dall'etichetta del vino 'Arietta' ed è dedicata ai suoi produttori John e Maggie Kongsgaard, in Napa Valley, amici di Hillborg; le Variazioni invitano alla meditazione, e al centro c'è l'Arietta di Beethoven n. 32 op. 111. Dirige l'orchestra la Filharmonie di Firenze, complesso strumentale under 35 al suo sesto anno di attività, il maestro Nima Keshavarzi. Ospite la giovane violinista solista Francesca Bonaita. "Quando mi è stato chiesto di comporre un brano in onore di questo favoloso vino - spiega Hillborg - ho naturalmente deciso che questo tema dovesse avere un ruolo fondamentale. Ma mentre Beethoven produce una serie di variazioni rigorose con una curva di intensità in costante aumento, le mie Variazioni sono più simili a meditazioni, senza alcun processo direzionale. La musica fluttua senza meta attraverso i secoli, mostrando reminiscenze di musiche barocche, folk, rinascimentali e romantiche, ma sempre con il tema dell'Arietta di Beethoven al suo epicentro".

La stagione proseguirà il 20 marzo al Teatro Cantiere Florida di Firenze con la nuova produzione 'Marcovaldo', lettura musicale dal libro di Italo Calvino. Il 9 e 10 aprile alla Chiesa di S.Maria dei Servi a Lucca e al Teatro Comunale Niccolini di San Casciano, concerti per violoncello e orchestra no.2 in Re maggiore di Haydn e sinfonia n. 29 di Mozart.

Chiuderà il 21 maggio un concerto all'Auditorium San Romano di Lucca. (ANSA).