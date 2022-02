Moda: fiera occhiali DaTe torna a Firenze a settembre

(ANSA) - FIRENZE, 07 FEB - Torna a Firenze la fiera DaTe, mostra dedicata al mondo degli occhiali che dal 2013 raccoglie le tendenze del futuro nel settore. Sede la Stazione Leopolda, da sabato 10 a lunedì 12 settembre 2022. "DaTe è cresciuto molto, anche in termini di brand e buyer, e ci ha dato grandi soddisfazioni, soprattutto in questi ultimi due difficili anni - commenta Giovanni Vitaloni, presidente di DaTe - Per l'appuntamento di settembre, non vediamo l'ora di accogliere i migliori buyer e professionisti contribuendo a far scorrere quella linfa vitale che in un settore come il nostro è fondamentale, insieme alla condivisione, allo scambio di idee e agli incontri in presenza. Naturalmente, saranno messe in atto tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria". Gli organizzatori sono già al lavoro anche con Ice Agenzia per aumentare l'incoming di buyer internazionali, novità introdotta nel 2020 proprio per fare fronte alla necessità degli espositori di estendere e diffondere i brand all'estero. DaTe è all'opera anche per un nuovo e particolare momento di incontro: DaTe Special Event, che si terrà a Milano il fine settimana del 15 ottobre, un evento dedicato al mix tra creatività, innovazione, originalità, ricerca, energia, contaminazione, sperimentazione, audacia, vitalità, estro. (ANSA).