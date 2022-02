Fuggì in auto dopo scontro scooter, denunciata

(ANSA) - CAMPI BISENZIO, 07 FEB - Alla guida della sua auto, il giorno di Natale a Campi Bisenzio (Firenze) avrebbe ignorato uno stop andando a urtare contro uno scooter, poi sarebbe scappata senza prestare soccorso al conducente rimasto a terra ferito. Per questo una neopatentata, è stata denunciata dalla polizia municipale per i reati di lesioni stradali, fuga dopo incidente e omissione di soccorso. A seguito dell'urto lo scooterista, un 40enne di origine peruviana, aveva riportato 60 giorni di prognosi per numerose lesioni.

Gli agenti della polizia municipale di Campi sono riusciti a risalire alla giovane in base alle immagini riprese dalla telecamere della zona, al racconto di alcuni testimoni e agli accertamenti eseguiti su alcuni detriti di plastica trovati sul luogo dello scontro, risultati riconducibili con la city car usata dalla giovane. "A nome di tutta l'amministrazione - è il commento del sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi - faccio gli auguri di pronta guarigione alla vittima. Si tratta di una vicenda molto delicata, dove purtroppo non c'è un lieto fine.

Possiamo però trarre insegnamento da questa vicenda: cerchiamo di essere conducenti più responsabili ed esseri umani più empatici: nel malaugurato caso si verifichi un incidente, prendiamoci cura delle altre persone coinvolte". (ANSA).