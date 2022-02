COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 07 FEB - Boom di decessi in Toscana per Covid: in un giorno soltanto sono stati 40 i morti, cifra da 'bollettino di guerra' e una delle giornaliere più alte dell'ultima ondata. A questa si accompagna una risalita dei posti letto occupati in terapia intensiva dai pazienti con SarsCov2. Ora sono 100 (+3 persone il saldo fra ingressi e uscite in un giorno). Secondo Agenas, la Toscana, col 17% di posti occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive, è fra le 11 regioni italiane in cui si registra un aumento che, di fatto, indica un aggravamento delle condizioni cliniche di pazienti ricoverati negli ospedali della regione. I nuovi casi registrati sembrano in frenata ma il rapporto fra positivi trovati e tamponi fatti insiste sempre sopra il 10% (11,47% all'ultimo rilevamento, dato in aumento di mezzo punto). Studi del Cnr mostrano che la variante Omicron ha cominciato a diffondersi in Italia "quasi contemporaneamente in Umbria e Toscana, e circa un giorno dopo in Lombardia" e in tutte e tre le regioni "il valore dell'incidenza settimanale ha raggiunto il massimo nella settimana dal 3 al 9 gennaio 2022, con valori per Umbria e Toscana circa 19 volte più alti rispetto a quelli di quattro settimane prima". Lo dicono analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le applicazioni del calcolo 'Mauro Picone'. In Umbria e Toscana "la discesa è molto più lenta della salita e, a quattro settimane dal picco (ossia la settimana scorsa), il valore si è ridotto a circa il 50%; quantitativamente diversa - osserva Sebastiani - la situazione in Lombardia, dove l'aumento dopo quattro settimane è stato di 14 volte e dove il valore della settimana scorsa è stato circa il 30% di quello nella settimana del picco". (ANSA).