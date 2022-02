Al BuyWine 100 buyer stranieri incontrano 200 cantine Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - Torna in presenza il BuyWine, vetrina internazionale B2b dei vini a denominazione della Toscana, con oltre 100 buyer provenienti da 30 Paesi che incontreranno 200 aziende vitivinicole toscane selezionate tramite bando regionale. La manifestazione è in programma l'11 e 12 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze.

Tra i buyer internazionali, spiega una nota, la maggior parte proviene da Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Danimarca, Repubblica Ceca, Regno Unito, Polonia, Paesi Bassi e Svezia.

Buywine è un evento promosso da Regione Toscana insieme a Camera di commercio di Firenze e organizzato da PromoFirenze. Il coordinamento della comunicazione, l'ufficio stampa e i social, sono curati da Fondazione Sistema Toscana. Oltre 2.500 gli incontri in programma nella due giorni fiorentina, per più di 20.000 degustazioni che coinvolgeranno più di 1.300 etichette appartenenti a 45 denominazioni Doc, Docg, Igt della Toscana. Lo scorso anno a causa dell'emergenza Covid la manifestazione si era svolta da remoto con la spedizione di campioni e kit per l'assaggio in tutto il mondo. Al termine della due giorni in fiera, i buyer internazionali potranno partecipare a un wine tour sul territorio, scegliendo tra cinque itinerari disegnati in collaborazione con le Camere di commercio di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Firenze. Per la prima volta la Settimana delle anteprime dei vini di Toscana, dedicata alla presentazione delle nuove annate, si svolgerà in un periodo distinto rispetto a Buywine. A causa della situazione di incertezza dovuta alla pandemia in corso, infatti, i Consorzi insieme alla Regione Toscana hanno deciso di far slittare i propri appuntamenti al mese di marzo, dal 19 al 25. Come sempre, ad aprire la settimana sarà PrimAnteprima, giornata inaugurale della settimana che fa il punto sull'export e sulla produzione enologica toscana, in programma quest'anno il 19 marzo tra il Cinema La Compagnia di Firenze e Palazzo Vecchio. (ANSA).