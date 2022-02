In Toscana altri 33 morti per Covid, ricoveri in calo

(ANSA) - FIRENZE, 02 FEB - Sono 7.758, età media 36 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano altri 33 decessi: 20 uomini e 13 donne con un'età media di 79,8 anni. In calo i ricoveri che oggi sono 1.455 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 97 in terapia intensiva (-7). I nuovi casi sono il 1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 606.323 (80,1% dei casi totali) mentre gli attualmente positivi sono oggi 142.298 (-4%). Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 756.941 i casi di positività e 8.320 i decessi.

Oggi sono stati eseguiti 15.587 tamponi molecolari e 44.888 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Sono invece 11.427 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,9% è risultato positivo. Dei 7.758 nuovi positivi odierni il 29% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 13% tra 60 e 79 anni, e il 5% ha 80 anni o più. A livello territoriale sono 226.844 i casi complessivi ad oggi a Firenze (+2.190), 58.909 a Prato (+545), 64.603 a Pistoia (+564), 34.839 a Massa (+270), 74.131 a Lucca (+753), 87.498 a Pisa (+828), 61.764 a Livorno (+792), 66.767 ad Arezzo (+759), 47.373 a Siena (+525), 33.658 a Grosseto (+532). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Complessivamente, 140.843 persone (-5.889) sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 60.314 (-408) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

(ANSA).