Wilson, Jungle Book a teatro, il mio viaggio nel mondo animale

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Sono stata in Amazzonia, nel Borneo, ho visto la distruzione della foresta, della natura e la grande minaccia per gli animali. Sicuramente avevo tutto in mente mentre lavoravo a questo spettacolo. Ma non penso che il teatro debba dare lezioni. Io non cerco di cambiare il mondo. Cerco però di far riflettere e pensare". E' così che Robert Wilson, il Maestro "visionario" del teatro, si è tuffato nell'universo di un libro come "Jungle Book" di Rudyard Kipling e insieme al surreale duo folk CocoRosie (è la loro quarta collaborazione sul palcoscenico) lo ha trasformato in uno spettacolo "che sogno guardi tutta la famiglia insieme", ricco di citazioni e linguaggi musicali diversi, con un cast di giovani musicisti e interpreti tutti "di provenienza, etnia e background diversi".

Un progetto avviato dal Théâtre de la Ville di Parigi, coprodotto dal Teatro della Pergola di Firenze, presentato in anteprima mondiale al Grand Théâtre du Luxembourg nel 2019, che ora, a due anni dal grande successo del suo "Mary said what she said" con Isabelle Huppert e dopo i lunghi stop per la pandemia, arriva in esclusiva italiana al Teatro della Pergola di Firenze, da giovedì 3 a domenica 6 febbraio.

"E' stata mia zia a leggermi il libro, quando ero bambino in Texas e poi Pierre Nergé a Parigi a suggerirmi di trarne uno spettacolo - racconta Wilson tra infiniti e romantici aneddoti personali legati agli animali - Mi sembrava che ora fosse il momento adatto, perché abbiamo molti motivi di preoccupazione per l'ambiente, per la sorte degli animali e perchè è importante, oggi, capire quanto conta la famiglia". Nel frattempo procede anche il lavoro sul suo progetto sull'Inferno di Dante. "È stato tutto posticipato per il Covid - spiega - ma incrocio le dita. Tengo davvero molto a farlo. Ho già cominciato a raccogliere immagini e a fare disegni, anche se è tutto ancora in via di formazione". (ANSA).