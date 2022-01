Covid: Toscana, 36 morti in un giorno

(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - Ancora 36 morti in Toscana per il Covid in un giorno, la loro età media è di 82,6 anni. Così il totale raggiunge le 8.214 vittime nella regione dall'inizio della pandemia. I decessi sono stati a Firenze (14), area che oggi supera i 2.600 morti, e a Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno, Siena, Grosseto. Due i morti residenti fuori regione (totale 105 le vittime non toscane). I 9.713 nuovi casi delle 24 ore portano il totale a 726.793 positivi totali (+1,4% sul totale del giorno precedente). I guariti virali - a tampone negativo - sono stati 16.066 in un giorno e crescono del +3% sul totale che raggiunge quota 557.486 (è il 76,7% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 161.093, ancora in calo (-3,8% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 1.461 (+5 persone il saldo su ieri pari al +0,3%) di cui 109 in terapia intensiva (-7 persone pari al -6%). Inoltre ci sono 159.632 persone in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o senza sintomi (-6.394 su ieri, pari al -3,9%).

Sono invece sempre 62.510 (saldo invariato rispetto a ieri) le persone in quarantena domiciliare, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).