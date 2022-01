Pugilato: a Borgo San Lorenzo titolo italiano mediomassimi

(ANSA) - BORGO SAN LORENZO (FIRENZE), 27 GEN - Torna nel Mugello la grande boxe professionistica con un incontro valido per il titolo italiano dei pesi mediomassimi, attualmente vacante. Il 5 febbraio a Borgo San Lorenzo (Firenze), presso il palazzetto dello sport Gaddo Cipriani, saliranno sul ring per il titolo tricolore il 40enne fiorentino d'adozione e origini kosovare Vigan Mustafa (23 vittorie di cui 9 prima del limite, 5 sconfitte e nessun pari) e l'abruzzese Luca Spadaccini (7 vittorie di cui 3 prima del limite, 1 sconfitta e 3 pari). Già una volta in passato Vigan Mustafa è stato campione italiano della categoria, e ora spera di riconquistare il titolo. (ANSA).