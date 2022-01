(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - La storica manifattura fiorentina Ginori 1735 celebra l'anno della tigre, in base al calendario cinese, con una serie di nuove creazioni della linea Totem, vincitrice del Tableware international awards of excellence 2019 ed ispirata alla natura con riproduzioni fedeli di animali sulle note porcellane. Nascono così mug, scatola talco e svuotatasche con i valori e gli elementi simbolici associati all'animale guida che accompagnerà il 2022.

In aggiunta c'è il nuovo decoro di Totem Tigre, in tonalità fiammanti e accenti di rosso, colore portafortuna secondo la tradizione cinese. Il decoro evoca suggestioni naturalistiche, con una giungla in chiaroscuro e una tigre fiera in bianco e nero, simbolo di forza, intelligenza, lealtà ed energia naturale positiva. Disponibile sul canale e-commerce di Ginori 1735, su Tmall, oltre che nei principali store di tutto il mondo, ogni oggetto della nuova linea può, inoltre, essere personalizzato con una dedica, una frase o un ricordo. (ANSA).