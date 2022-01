Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - Negli ospedali della Toscana c'è una quota di ricoverati 'con' Covid - ma non 'per' il solo Covid - tra il 20% e il 30%, elemento che, unito alla carenza di personale sanitario contagiato, sta mandando in tilt gli ospedali nella regione, costringendo a rinviare un rilevante numero di interventi chirurgici e ricoveri programmati. Lo evidenzia Fadoi, la Federazione degli internisti ospedalieri, sulla situazione attuale negli ospedali dove "saltano ricoveri e interventi programmati" e i pronto soccorso vanno "sotto stress". Il Fadoi elenca l'impossibilità di mettere in isolamento i pazienti positivi ma asintomatici, circostanza che "sta pregiudicando anche l'assistenza di chi il Covid non ce l'ha". Invece l'identikit dei ricoverati 'per' il solo Covid in Toscana è, secondo Fadoi, il seguente: età media sopra 80 anni, il 90% di non vaccinati nelle terapie intensive e meno del 40% di non vaccinati nei reparti di medicina, con un quadro clinico 'di media gravità'. I positivi asintomatici che invece restano ricoverati nelle varie specialità, "finiscono per pregiudicare l'assistenza ai ricoverati no Covid. Di difficile gestione sono anche le assenze del personale sanitario a seguito dei contagi.

Siamo tutti molto stanchi - afferma Filippo Pieralli, presidente di Fadoi Toscana e direttore Sodc di Medicina Interna a Careggi (Firenze) - ma le medicine interne hanno offerto una dimostrazione di grande flessibilità organizzativa e operativa".

"La quarta ondata - aggiunge - ha reso necessario modificare gli aspetti organizzativi rispetto alle precedenti ondate. Allo stato attuale ci sono difficoltà organizzative legate al più elevato casemix correlato alla minore prevalenza di insufficienza respiratoria grave da polmonite Covid19 e alla maggior presenza di casi clinici in Covid rilevati in modo occasionale ed a bassa espressività clinica, grazie alla diffusa vaccinazione e alla variante Omicron attuale a più bassa patogenicità". Intanto, con altri 34 morti in 24 ore, proseguono i contagi: 13.049 in un giorno e un insistente 17,9% (dato in rialzo) di rapporto tra tamponi positivi e tamponi totali fatti, segno che il Covid sta contagiando ancora molte persone. (ANSA).