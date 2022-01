Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - Si dimezzano i contagi giornalieri così come i tamponi effettuati, ma non cala anzi sale il tasso dei nuovi posiviti e i ricoveri fanno un balzo in avanti, superando quota 1.400.

Secondo i dati diffusi oggi dalla Regione i casi nelle ultime 24 ore sono stati 5.626 su 31.774 test e un tasso dei nuovi positivi del 17,71%. Nel precedente report i contagi erano 10.287 su 64.007 test, con un'incidenza di nuovi positivi del 16,07%. Aumentano di 73 i ricoveri, che arrivano così a 1.441: di questo 138 in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri.

Purtroppo si registrano anche altri 13 decessi. In totale da inizio pandemia in Toscana ci sono stati 587.041 contagi e 7.863 morti.

Intanto si va avanti con le vaccinazioni e aprono tre nuovi hub in Toscana. Tra questi quello nella chiesa 'Chiesa dell'Autostrada', la chiesa di S. Giovanni Battista costruita da Giovanni Michelucci, al casello Firenze Nord: verranno somministrate 200 dosi al giorno di Pzifer messe a disposizione dalla Regione Toscana. Ogni giorno verranno inoculate fino a 40 dosi booster per i dipendenti di Autostrade, 160 per il resto della popolazione. Nel Fiorentino aperto anche un altro hub a Grassina, ospitato nei locali dell'Acli: 700 dosi giornaliere.

Nel Senese via alle vaccinazioni in una palestra a Monteroni d'Arbia: fino a un massimo di 500 somministrazioni giornaliere.

In tema di vaccinazioni da registrare poi le scritte e io volantini no vax davanti a una scuola fiorentina, l'Istituto comprensivo Barsanti. 'I vax uccidono, salvate i bambini' e 'Il governo nazista lo sa', è stato scritto sul marciapiede. (ANSA).