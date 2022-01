Giani, al via camper davanti a scuole per vaccini a bimbi

(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - "L'obiettivo della Regione è quello di ampliare il più possibile la vaccinazione tra 5 e 11 anni, che ci rendiamo conto essere il 25-30%, dobbiamo portare ad un livello più alto, per arrivare all'immunità di gregge. Da lunedì attiveremo il camper, stavolta sarà davanti alle scuole: partiremo dalle 12 alle 14 davanti alla Martin Luther King in via Canova a Firenze, poi renderemo noto la programmazione giorno per giorno, prima su Firenze e poi a livello regionale.

Ringrazio il direttore dell'ufficio scolastico regionale Pellecchia". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di un incontro all'hub Mandela Forum di Firenze per fare il punto sulle vaccinazioni pediatriche.

"La vaccinazione dei bambini - ha aggiunto - ha un triplice effetto: li protegge, impedisce quel percorso del virus verso le famiglie attraverso i bambini e poi garantisce quella estensione del plateau dell'immunità di gregge che ci vede sopra l'86% e che è la vera difesa verso il virus visto che i risultati cominciano ad arrivare. Questa settimana sarà la prima in cui il virus manifesta una discesa che io computo nell'ordine del 15%".

(ANSA).