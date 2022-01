Quirinale: Nardella, una donna sarebbe grande segnale

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - "Una donna al Quirinale sarebbe un grandissimo segnale, per l'Italia intera. Ma va fatta una riflessione, il Paese ora più che mai ha bisogno di persone che uniscono. Basta divisioni". Come esempio "mi piacerebbe una Merkel. Estrazione politica di centrodestra però molto attenta a temi sociali e di inclusione tipici della Sinistra". A dirlo il sindaco di Firenze Dario Nardella, in un'intervista a Leggo, che da oggi apre una sezione interamente dedicata a Firenze sul proprio sito leggo.it.

Nardella parla poi di Enrico Letta affermando che "è un valore aggiunto per tutti" e del Pnrr: "Speriamo - afferma - che non sia un'occasione persa. Senza una gigantesca semplificazione delle procedure, amministrare e soprattutto rispettare i tempi dei programmi è solo una pia illusione". Il primo cittadino confessa che tornerebbe "subito" a mettere una ruota panoramica a Firenze e che è pronto a rifare "il sindaco, se le norme lo consentiranno e i cittadini me lo chiedono". (ANSA).