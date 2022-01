Lite fra senzatetto, uomo muore accoltellato a Carrara

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 13 GEN - Un uomo è morto accoltellato stamani a Marina di Carrara in seguito a una lite.

Fermato dai carabinieri di Carrara il presunto omicida: sarebbe, come la vittima, un senzatetto di nazionalità italiana. Teatro della lite l'ex Colonia Vercelli, un fabbricato di proprietà del Comune che pare i due uomini occupassero abusivamente. Le cause della discussione, secondo quanto appreso dagli investigatori, sono ancora da accertare.

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero iniziato a litigare furiosamente e a prendersi a pugni, fino a quando non è spuntato almeno un coltello che ha ferito a morte uno di loro.

Sul posto oltre ai carabinieri anche una ambulanza del 118.

