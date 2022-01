Incidenti stradali: travolto da auto, pedone muore ad Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 07 GEN - Travolto da un'auto condotta da un 70enne mentre va a gettare la spazzatura. L'incidente è accaduto alle 13,52 ad Arezzo.

L'uomo, secondo quanto si apprende dai soccorritori, sarebbe stato colpito dall'auto mentre si trovava in via Fiorentina. Sul posto è arrivato il 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del pedone, un 65enne di origine magrebina residente ad Arezzo. Intervenuta la polizia municipale che conduce le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

