Quirinale: Gianna Nannini si candida a presidenza Repubblica

(ANSA) - SIENA, 05 GEN - Con un video postato su un social la rocker senese Gianna Nannini si candida "ufficialmente" a Presidente della Repubblica per succedere a Sergio Mattarella, nell'ambito del dibattito sull'opportunità di una figura al femminile per il Quirinale. "Colgo quest'occasione di una voce al femminile come Presidente della Repubblica - dice nel video sul suo profilo Instagram - e mi candido ufficialmente alla presidenza della Repubblica Italiana". (ANSA).