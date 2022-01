Fiorentina: nuovo colpo per l'attacco, arriva Piatek

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Seconda operazione di mercato in dirittura per la Fiorentina, dopo l'acquisto di Jonathan Ikoné: si tratta dell'attaccante polacco, Krzysztof Piatek, già seguito in passato. Il giocatore, 26 anni, era nel mirino del Genoa e del Torino, ma ha scelto il progetto viola e lascerà l'Hertha Berlino per tornare in Italia dove ha già vestito le maglie di Genoa e Milan. (ANSA).